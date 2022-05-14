Их ответ Coca-Cola: в Сыктывкаре начали выпускать “Коми Колу”

Власти российской республики Коми в ответ на уход из РФ компании Coca-Cola решили выпускать собственный напиток «Коми Кола».

Власти Коми говорят, что спрос на их "Колу" растет с каждым днем



Об этом сообщило местное издание bk55.

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«В республике Коми появилась своя «Кола». Спрос на местную газировку растет с каждым днем», — сообщили в правительстве региона.

Выпуск «Коми Колы» наладил завод «Сыктывкарпиво». Новая газировка стоимостью 46 рублей за бутылку «не сильно газированная» и «не сильно сладкая».

Основа «Коми Колы» изготовлена из ароматического сырья, в ее составе присутствует кофеин.

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Как сообщали Власти, американская компания Sylvamo Corporation, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России.

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