Путин хочет присоединить захваченные территории Украины к РФ, чтобы взять их под ядерный щит

Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен присоединить оккупированную южную и восточную Украину непосредственно к Российской Федерации в ближайшие месяцы.

Путину нужна хоть какая-то победа



Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW)

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По мнению аналитиков, такой шаг позволит диктатору прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории, применима к этим недавно аннексированным территориям.

Такие действия будут угрожать Украине и ее партнерам ядерным нападением, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся.

“Путин может полагать, что угроза или даже применение ядерного оружия восстановит российское сдерживание после того, как его катастрофическое военное вторжение разрушило обычный потенциал сдерживания России”, – отметили в ISW.

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