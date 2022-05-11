Украина выиграла битву за Харьков, – ISW

Украинские войска не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их со всего города, как они это сделали с российскими войсками, пытающимися захватить Киев.

Украинские войска оттеснили россиян практически до границы



Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Российские подразделения, как правило, не пытались удержать позиции против контратакующих украинских сил в течение последних нескольких дней, за некоторыми исключениями.

“Сообщения западных чиновников и видео офицера Донецкой Народной Республики (ДНР) указывают на то, что Москва сосредоточена на проведении упорядоченного вывода войск и приоритете возвращения россиян домой”, – сказано в отчете.

Также там отмечено, что Харьков россиянам окружить не удалось, и эти планы можно считать проваленными.

Целью ВСУ на данный момент ISW называет нарушение коммуникаций между Белгородской областью и группировкой противника, которая действует на изюмском направлении.

Однако, считают эксперты, эти линии коммуникаций во многом для украинцев недоступны. Особенно к востоку от Харькова, где стоит водная преграда – Северский Донец.

Тэги: Харьков