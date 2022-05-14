Путин болен: что известно о состоянии здоровья президента РФ

В последнее время не проходит и дня без обсуждения состояния здоровья 69-летнего президента РФ Владимира Путина. Говорят о разных диагнозах, но точного, наверное, не знает никто.

По последней информации у Путина якобы рак крови



Издание Bild собрало всю последнюю информацию по поводу здоровья российского диктатора, которую недавно сообщали СМИ.

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Оптимистичнее всех об этом высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Он чувствует себя отлично», – сообщил Песков.

Британское издание «Daily Mail», цитируя Telegram-канал кремлевского инсайдера “Генерал СВР”, пишет, что после 9 мая Путин должен был быть прооперирован в связи с онкологическим заболеванием. Операцию якобы уже однажды откладывали в апреле.

Считается, что этот Telegram-канал управляется бывшим агентом российских спецслужб, фигурирующим под псевдонимом “Виктор Михайлович”. На этот же источник ссылалась и «The New York Post» в своей публикации о состоянии здоровья Путина.

Борис Карпичков, бывший агент КГБ (и бывший офицер Второго управления, специализирующегося на контрразведке), считает, что его бывший коллега страдает болезнью Паркинсона наряду с другими «многочисленными» заболеваниями, включая деменцию.

Расследовательское издание «Bellingcat» рассказывает, что способствует распространению слухов. В частности, они упоминают о верифицированной аудиозаписи речи близкого к Путину олигарха, о которой пишет журнал «News Lines». На записи слышно, как этот олигарх говорит о президенте: «Очень болен — рак крови».

В отличие от предыдущих слухов, этот, похоже, активно распространяется и во властных кругах. Потому что неназванный олигарх принадлежит или, по крайней мере, принадлежал к ближайшему окружению самого диктатора.

В то время как представители Кремля обычно отмахиваются от подобных слухов, на этот раз из центрального аппарата ФСБ была разослана служебная записка всем региональным управлениям.

«В служебной записке региональным начальникам предписывалось не доверять слухам о плохом самочувствии президента”, — расскал расследователь «Bellingcat» Христо Грозев

Он уточнил, что это указание имело обратный эффект. Большинство сотрудников ФСБ сейчас предполагают, что Путин действительно страдает от серьезной болезни.

Кому выгодны слухи о болезни Путина?

Как бы то ни было, слухи о проблемах со здоровьем Путина могут быть на руку многим. Поразительно, сколько спекуляций, предполагаемых разоблачений и слухов продолжает существовать.

С одной стороны, они могут заставить лиц, принимающих решения в Кремле, усомниться во вменяемости президента, что могло бы стать решающим фактором для дальнейшего хода войны в Украине – особенно возможного ядерного удара.

С другой стороны, такие слухи могли бы отвлечь от борьбы за власть за кремлевскими стенами, считает Джон Сайфер, бывший эксперт ЦРУ по России.

По его мнению, Путин уже некоторое время выступает в роли своеобразного главы мафии, который держит под контролем влиятельные кланы России. Возможно, сейчас их положение изменится, если «крестный отец» ослабнет.

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