Наносят разительные удары: Лукашенко приказал своим генералам перенимать опыт ВСУ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил тактику и техническое оснащение бойцов Вооруженных сил Украины и призвал своих генералов брать пример с украинцев.
Неожиданное откровение диктатор выдал на совещании 10 мая, посвященном государственному заказу в оборонной сфере на 2022 год.
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По его словам, события в Украине многому научили.
Лукашенко отметил, что самыми эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые внезапно приближались к превосходящим силам противника и наносили “разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск”.
Также Лукашенко отметил, что это только одна из составляющих успеха в обороне Украины.
Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины даже если и захочет остановить войну на своей территории, то на сможет.