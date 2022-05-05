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Главная » Мир » Политика
10:59 14 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Наносят разительные удары: Лукашенко приказал своим генералам перенимать опыт ВСУ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил тактику и техническое оснащение бойцов Вооруженных сил Украины и призвал своих генералов брать пример с украинцев.

Лукашенко восхитился действиями украинских военных

Неожиданное откровение диктатор выдал на совещании 10 мая, посвященном государственному заказу в оборонной сфере на 2022 год.

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По его словам, события в Украине многому научили.

Лукашенко отметил, что самыми эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые внезапно приближались к превосходящим силам противника и наносили “разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск”.

Также Лукашенко отметил, что это только одна из составляющих успеха в обороне Украины.

Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины даже если и захочет остановить войну на своей территории, то на сможет.

Тэги: Александр Лукашенко
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