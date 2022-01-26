Арки Дружбы народов в Киеве больше нет: депутаты утвердили новое название

Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов, теперь это арка Свободы украинского народа.

Депутаты утвердили перечень из более 40 памятников и памятных знаков для деруссификации



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Также депутаты утвердили перечень из более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма.

Кличко также отметил, что переименования это – резонансная тема.

“Мы услышали и мысли и пожелания киевлян, и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешные решения, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований”, – сказал Кличко.

Он также отметил, что у украинского общества есть запрос убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименования должен быть быстрым, но при этом обоснованным.

Рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Оно будет проходить в мобильном приложении «Киев цифровой».

Тэги: Киев, Виталий Кличко