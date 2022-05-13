Главная » Украина » Происшествия
16:56 14 Мая 2022 35 Комментарии
В Мариуполе продолжается интенсивный штурм “Азовстали”
В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения РФ, оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки.
Оккупанты атакуют "Азовсталь" всеми видами вооружения
Об этом сообщил АЗОВ-Мариуполь.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Также враг использует большое количество пехоты, чтобы прорвать украинские позиции.
Отмечено, что ситуация крайне критическая.
Однако украинские защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника.
Тэги: Мариуполь, Азовсталь
Loading...
Новости по теме
ТОРС «Азовстали» могут эвакуировать медиков и раненых: идут переговоры
12.05.2022 14:31