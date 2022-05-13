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16:56 14 Мая 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В Мариуполе продолжается интенсивный штурм “Азовстали”

В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения РФ, оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки.

Оккупанты атакуют "Азовсталь" всеми видами вооружения

Об этом сообщил АЗОВ-Мариуполь.

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Также враг использует большое количество пехоты, чтобы прорвать украинские позиции.

Отмечено, что ситуация крайне критическая.

Однако украинские защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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