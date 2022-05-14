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Главная » Мир » Общество
17:12 14 Мая 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Жители Белгородской области РФ массово получают СМСки о начале эвакуации

У жителей Белгородской области России вызвали панику СМСки, рассылаемые якобы от имени МЧС РФ о начале эвакуации с приграничных территорий 15 мая.

Жителям Белгородской области сообщили об эвакуации с 15 мая

В пресс-службе регионального управления МЧС России назвали эту информацию не соответствующей действительности.

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Там заявили, что рассылка идет якобы от имени сотрудников МЧС, но с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории России.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель — посеять панику среди населения», — сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, в субботу 14 мая в российском Белгороде с полуночи местные жители слышали громкие “хлопки” и видели вспышки в небе.

Тэги: Россия, белгород
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