Жители Белгородской области РФ массово получают СМСки о начале эвакуации

У жителей Белгородской области России вызвали панику СМСки, рассылаемые якобы от имени МЧС РФ о начале эвакуации с приграничных территорий 15 мая.

Жителям Белгородской области сообщили об эвакуации с 15 мая



В пресс-службе регионального управления МЧС России назвали эту информацию не соответствующей действительности.

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Там заявили, что рассылка идет якобы от имени сотрудников МЧС, но с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории России.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель — посеять панику среди населения», — сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, в субботу 14 мая в российском Белгороде с полуночи местные жители слышали громкие “хлопки” и видели вспышки в небе.

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