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Главная » Украина » Общество
19:08 14 Мая 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

ВСУ перерезали основную линию снабжения войск РФ в Изюме, начинается кульминация, – британский эксперт

Вооруженные силы Украины оттеснили армию РФ к границе в Харьковской области, тем самым перерезав одну из основных линий снабжения оккупантов в Изюме.

ВСУ вынудлили россиян перейти к обороне и отступать

Об этом рассказал британский военный эксперт Майк Мартин.

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Он отметил, что на Харьковском направлении повторяется та же история, что и на Киевском – ВСУ отрезают каналы обеспечения передовой группировки российских войск, без которых невозможно дальнейшее продвижение.

По словам аналитика, в российско-украинской войне приближается переломный момент.

Мартин отметил, что в течение последней недели на фронте началась кульминация: российские силы перешли от наступления к обороне, и наоборот, – ВСУ перешли от обороны к наступлению.

Эта тенденция заметна на примере двух областей – Харьковской и Херсонской.  По мнению эксперта, на Херсонщине действия украинских военных усложнят запланированную россиянами аннексию региона.

Тэги: Харьков, изюм
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