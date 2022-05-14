ВСУ перерезали основную линию снабжения войск РФ в Изюме, начинается кульминация, – британский эксперт
Вооруженные силы Украины оттеснили армию РФ к границе в Харьковской области, тем самым перерезав одну из основных линий снабжения оккупантов в Изюме.
Об этом рассказал британский военный эксперт Майк Мартин.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Он отметил, что на Харьковском направлении повторяется та же история, что и на Киевском – ВСУ отрезают каналы обеспечения передовой группировки российских войск, без которых невозможно дальнейшее продвижение.
По словам аналитика, в российско-украинской войне приближается переломный момент.
Мартин отметил, что в течение последней недели на фронте началась кульминация: российские силы перешли от наступления к обороне, и наоборот, – ВСУ перешли от обороны к наступлению.
Эта тенденция заметна на примере двух областей – Харьковской и Херсонской. По мнению эксперта, на Херсонщине действия украинских военных усложнят запланированную россиянами аннексию региона.