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Главная » Украина » Происшествия
10:11 15 Мая 2022 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Горение остановить невозможно: Россия сбросила на “Азовсталь” зажигательные или фосфорные бомбы

Российские военные сбросили на защитников Мариуполя, которые находятся в «Азовстали», зажигательные или фосфорные бомбы

Защитников Азовстали пытаются выжечь фосфорными бомбами

Об этом  сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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“Снова – с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фософрные бомбы (вывод оставим специалистам)”, – написал он.

По словам Андрющенко, сами оккупант утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.

“Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти непроизвольно. Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши защитники. Мы все в неоплатном долгу у них”, – заключил Андрющенко.

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