В Офисе Зеленского назвали сроки окончания войны

Украине не нужна затяжная война с Россией, ее можно закончить в этом году.

Подоляк озвучил рецепт украинской победы



Такое мнение в Twitter высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году”, – написал Подоляк.

Также он привел рецепт победы Украины. Это реальное нефтяное эмбарго плюс поставки танков, самолетов и артиллерии.

“Покончим с этим вместе”, – резюмировал Подоляк.

Тэги: офис президента, Михаил Подоляк