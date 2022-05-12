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11:16 15 Мая 2022 188 Комментарии
В Офисе Зеленского назвали сроки окончания войны
Украине не нужна затяжная война с Россией, ее можно закончить в этом году.
Подоляк озвучил рецепт украинской победы
Такое мнение в Twitter высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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«Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году”, – написал Подоляк.
Также он привел рецепт победы Украины. Это реальное нефтяное эмбарго плюс поставки танков, самолетов и артиллерии.
“Покончим с этим вместе”, – резюмировал Подоляк.
Тэги: офис президента, Михаил Подоляк
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