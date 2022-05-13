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11:35 15 Мая 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Под Мелитополем оккупанты повторяют немецкую линию укреплений Вотан

Российские захватчики в районе Мелитополя готовятся к оборонительным действиям, возводя укрепления вдоль условной линии Вотан, которую возводили в 1943 году фашисты.

Россияне активно окапываются и укрепляются под Мелитополем

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин live» 14 мая.

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По его словам, Мелитополь уже окапывают во всю.

“Активные работы там ведутся, земляные, фортификационные для обороны Мелитополя. И правильно делают, между прочим”, – сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что войска РФ роют окопы с помощью спецтехники по всей линии Вотан в селах Вознесенка, Мордвиновка, Дунаевка, Гирсовка и других.

Оборонительный рубеж немецких войск «Вотан» был создан на южном фронте в полосе действия группы армий «Юг» и группы армий «А». Линия «Вотан» проходила от Азовского моря, вдоль правого берега реки Молочной до Днепровских плавней.

По замыслу Гитлера линия должна была служить барьером, «защищающим Европу от большевизма».

Тэги: мелитополь
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