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12:36 15 Мая 2022 233 Комментарии
Россия считает реальной свою капитуляцию в Украине
Россия считает реальной свою возможную капитуляцию в в войне против Украины, хотя публично заявляет обратное.
Бен Ходжес заявил о реальности капитуляции РФ
Такое мнение высказал экс-командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес. Он прокомментировал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
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Российский дипломат заявил, что “капитуляции Москвы в Украине не будет”.
“Это означает, они на самом деле признают, что это реальная возможность…” – написал Ходжес.
Тэги: Бен Ходжес
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