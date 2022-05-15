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12:36 15 Мая 2022 Просмотров 233   КомментариевКомментарии

Россия считает реальной свою капитуляцию в Украине

Россия считает реальной свою возможную капитуляцию в в войне против Украины, хотя публично заявляет обратное.

Бен Ходжес заявил о реальности капитуляции РФ

Такое мнение высказал экс-командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес. Он прокомментировал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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Российский дипломат заявил, что “капитуляции Москвы в Украине не будет”.

“Это означает, они на самом деле признают, что это реальная возможность…” – написал Ходжес.

Ходжес прокомментировал слова российского дипломата

Ходжес прокомментировал слова российского дипломата

Тэги: Бен Ходжес
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