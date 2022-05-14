НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:02 15 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Финляндия объявила об официальной заявке на членство в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, 15 мая, что его страна подаст заявку на членство в военном альянсе НАТО.

Ниинистё озвучил официальное решение правительства

Об этом сообщило Reuters.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Сегодня мы, президент и правительственный комитет по внешней политике, вместе решили, что Финляндия … подаст заявку на членство в НАТО», – сказал Ниинистё журналистам в президентском дворце в Хельсинки.

Москва, которая разделяет границу с Финляндией протяженностью 1 300 км, заявила, что для Хельсинки было бы ошибкой присоединиться к трансатлантическому альянсу и что

Также правительство Финляндии обнародовало проект доклада о присоединении страны к Организации Североатлантического договора (НАТО).

В воскресенье, 15 мая, его рассмотрят на заседании правительства.

После утверждения Доклад представят в парламент.

Напомним, Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину в субботу, чтобы сообщить ему о планах Финляндии присоединиться к альянсу. Путин заявил, что такой шаг повредит российско-финляндским отношениям.

«Ни я, ни Финляндия, как известно, не подкрадываемся и тихо скрываемся за углом. Лучше сказать прямо то, что уже было сказано, в том числе заинтересованной стороне, и это то, что я хотел сделать», – прокомментировал Ниинистё свой звонок президенту РФ.

Как сообщали Власти, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о решении поддержать вступления страны в НАТО.

Тэги: НАТО, Финляндия
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.05.2022 14:54
Троллинг высшего уровня: президент Финляндии позвонил Путину и сообщил о решении страны вступить в НАТО
ТОР
14.05.2022 14:43
В России пообещали уничтожить Финляндию в случае ее вступления в НАТО
ТОР
13.05.2022 16:11
Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
blog comments powered by Disqus
Под Мелитополем оккупанты повторяют немецкую линию укреплений Вотан

11:35 Украина

Бессмертие не за горами? Ученые оживили клетки умершего человека

00:51 Мир

ВСУ перерезали основную линию снабжения войск РФ в Изюме, начинается кульминация, – британский эксперт

19:08 Украина

В России пообещали уничтожить Финляндию в случае ее вступления в НАТО

14:43 Мир

Путин созывает встречу с Лукашенко и лидерами стран ОДКБ

14:24 Мир

Путин болен: что известно о состоянии здоровья президента РФ

10:40 Мир

В Белгороде снова паника из-за взрывов, вспышек и дыма. Видео

08:40 Мир

Путин хочет присоединить захваченные территории Украины к РФ, чтобы взять их под ядерный щит

07:26 Мир

Их ответ Coca-Cola: в Сыктывкаре начали выпускать “Коми Колу”

07:05 Мир

После значительных потерь Россия перебросила на Змеиный «Панцирь» и «Тор-М2″

06:25 Украина

Глава Пентагона Остин поговорил с министром обороны РФ Шойгу: стали известны подробности

18:44 Мир