Финляндия объявила об официальной заявке на членство в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, 15 мая, что его страна подаст заявку на членство в военном альянсе НАТО.

Ниинистё озвучил официальное решение правительства



Об этом сообщило Reuters.

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«Сегодня мы, президент и правительственный комитет по внешней политике, вместе решили, что Финляндия … подаст заявку на членство в НАТО», – сказал Ниинистё журналистам в президентском дворце в Хельсинки.

Москва, которая разделяет границу с Финляндией протяженностью 1 300 км, заявила, что для Хельсинки было бы ошибкой присоединиться к трансатлантическому альянсу и что

Также правительство Финляндии обнародовало проект доклада о присоединении страны к Организации Североатлантического договора (НАТО).

В воскресенье, 15 мая, его рассмотрят на заседании правительства.

После утверждения Доклад представят в парламент.

Напомним, Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину в субботу, чтобы сообщить ему о планах Финляндии присоединиться к альянсу. Путин заявил, что такой шаг повредит российско-финляндским отношениям.

«Ни я, ни Финляндия, как известно, не подкрадываемся и тихо скрываемся за углом. Лучше сказать прямо то, что уже было сказано, в том числе заинтересованной стороне, и это то, что я хотел сделать», – прокомментировал Ниинистё свой звонок президенту РФ.

Как сообщали Власти, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о решении поддержать вступления страны в НАТО.

Тэги: НАТО, Финляндия