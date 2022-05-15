Украинские военные вытеснили россиян за пределы госграницы в Харьковской области – Минобороны

В Харьковской области украинские военные оттеснили российские войска и вышли на участок государственной границы с РФ.

Украинские военные возле пограничного столба на Харьковщине



Об этом сообщили в Минобороны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы», – сказано в сообщении.

На видео один из военных доложил президенту Владимиру Зеленскому, о том, что враг оттеснен за украинскую границу.

«Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе», – сказал украинский защитник.

Как сообщали Власти, Вооруженные силы Украины на Харьковщине уже находятся недалеко от госграницы с Россией.

Тэги: Харьков