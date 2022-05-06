В Николаеве утром прогремели взрывы: вспыхнули пожары

На рассвете 16 мая в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Обломки одной из ракет в Николаеве



Об этом сообщали местные жители в соцсетях. Информацию подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.

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“В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен”, – написал он в 05:33.

А через пять минут прозвучало сообщение об отбое воздушной тревоги.

По информации Telegram-канала Новости Николаева, в областном центре загорелись автомобиль и мебельный магазин.

Судя по всему, ракета упала возле автомобильной парковки, так как сообщается, что у множества автомобилей после взрыва повыбивало стекла.

Также николаевцы разместили в соцсетях фото попадания осколков в жилые дома и квартиры.

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О жертвах и пострадавших ничего не сообщают.

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