В Киеве ночью слышали взрывы: на Оболони что-то горело. Видео
В Киеве жители Оболони сообщают, что после полуночи слышали звуки взрывов, после чего был заметен дым.
Об этом сообщил ряд Telegram-каналов. Информация о взрывах появилась около 01:00.
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Некоторые уточнили, что прогремело в районе магазина “Эпицентр”.
При этом в городе не объявлялась воздушная тревога.
Также местные жители сообщили о запахе гари, а на опубликованных в сети фото виден столб густого черного дыма.
Примерно после 02:00 появились сообщения, что спасатели уже потушили пожар, но что именно и где горело не уточнялось.
Позже появилась информация, что якобы взорвался автомобиль.
Однако пока никаких официальных комментариев по поводу по поводу случившегося не поступало.