В Киеве ночью слышали взрывы: на Оболони что-то горело. Видео

В Киеве жители Оболони сообщают, что после полуночи слышали звуки взрывов, после чего был заметен дым.

После взрывов заметили густой дым



Об этом сообщил ряд Telegram-каналов. Информация о взрывах появилась около 01:00.

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Некоторые уточнили, что прогремело в районе магазина “Эпицентр”.

При этом в городе не объявлялась воздушная тревога.

Также местные жители сообщили о запахе гари, а на опубликованных в сети фото виден столб густого черного дыма.

Примерно после 02:00 появились сообщения, что спасатели уже потушили пожар, но что именно и где горело не уточнялось.

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Позже появилась информация, что якобы взорвался автомобиль.

Однако пока никаких официальных комментариев по поводу по поводу случившегося не поступало.

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