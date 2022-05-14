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09:04 16 Мая 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Вышли с белыми флагами: Россия разгоняет новый фейк о защитниках Азовстали

В ряде российских пропагандистских ресурсов вышла “новость” о том, что из “Азовстали” вышли с белыми флагами десять украинских военных.

Россияне запустили фейк о якобы сдаче защитников Азовстали

Они ссылались на Telegram-канал командира террористического батальона «Восток» Александра Ходаковского.

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«Из „нашего“ тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами. Додавливаем таки», — написал Ходаковский.

Однако в украинском Центре Пропаганды сообщили, что на самом деле вчера, 14 мая, в Мариуполь были завезены украинские военнопленные, которых сегодня для картинки будут выдавать за бойцов с “Азовстали”.

“Никто с белым флагом из украинских морпехов, полицейских, пограничников, азовцев не выходил к россиянам, – сказано в сообщении.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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