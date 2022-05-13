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09:27 16 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Скандал с голосами на Евровидении-2022: организаторы заменили баллы шести стран

Представители Грузии и Азербайджана утверждают, что отдали высший балл Украине, но организаторы «Евровидения» при этом поставили по 12 баллов от Тбилиси и Баку Великобритании, а Украине — по 6 баллов.

На песенном конкурсе разразился скандал из-за подсчета голосов

Глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что ее страна поставила высший балл Молдове, но организаторы отдали 12 баллов Украине.

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Европейский вещательный союз в свою очередь объявил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования – это Азербайджан, Грузия, Монтенегро, Польша, Румыния и Сан-Марино.

Независимые эксперты Европейского вещательного союза в уличили жюри этих стран в «неправильных схемах голосования» после второго полуфинала.

В результате их оценки не были учтены при подсчете голосов в финальной части конкурса.

Вместо них организаторы сами выставили оценки, рассчитанные ими «на основе результатов других стран с похожими данными голосования».

«EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе «Евровидение» и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход голосования», — сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

Тэги: евровидение 2022
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