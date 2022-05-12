Взрыв ночью в Киеве: спасатели раскрыли подробности и показали видео
Ночью 16 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв и загорелись два грузовых автомобиля.
Об этом рассказали в ГСЧС в Киеве.
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Сообщение о пожаре поступило в 01:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Инцидент произошел на ул. Вербовой, 4-а.
На месте спасатели установили, что пожар возник в грузовом автомобиле Renault, а затем огонь перебросился на рядом расположенный грузовой автомобиль DAF.
В 01:19 возгорание было локализовано и в 01:27 – ликвидировано.
В результате пожара автомобиль Renault сгорел полностью, в автомобиле DAF уничтожена кабина водителя и колеса.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Как сообщали Власти, в Киеве жители Оболони сообщают, что после полуночи слышали звуки взрывов, после чего был заметен дым.