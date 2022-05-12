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11:08 16 Мая 2022 Просмотров 460   КомментариевКомментарии

Взрыв ночью в Киеве: спасатели раскрыли подробности и показали видео

Ночью 16 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв и загорелись два грузовых автомобиля.

Грузовик загорелся около 01:00

Об этом рассказали в ГСЧС в Киеве.

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Сообщение о пожаре поступило в 01:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Инцидент произошел на ул. Вербовой, 4-а.

На месте спасатели установили, что пожар возник в грузовом автомобиле Renault, а затем огонь перебросился на рядом расположенный грузовой автомобиль DAF.

Пожар возник в грузовом автомобиле Renault

Пожар возник в грузовом автомобиле Renault

В 01:19 возгорание было локализовано и в 01:27 – ликвидировано.

В результате пожара автомобиль Renault сгорел полностью, в автомобиле DAF уничтожена кабина водителя и колеса.

Огонь перебросился на рядом расположенный грузовой автомобиль DAF

Огонь перебросился на рядом расположенный грузовой автомобиль DAF

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

В 01:27 пожарные ликвидировали пожар

В 01:27 пожарные ликвидировали пожар

Как сообщали Власти, в Киеве жители Оболони сообщают, что после полуночи слышали звуки взрывов, после чего был заметен дым.

Тэги: Киев, пожар
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