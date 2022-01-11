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12:57 16 Мая 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, – США

У Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству – как у Финляндии и Швеции, потому что это не обязательная часть процедуры вступления.

В США допустили, что Украина может обогнать Финляндию и Швецию

Об этом в интервью «Европейской правде» заявила временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

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«Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой», – сказала она.

По словам Квин, ПДЧ – это механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-либо государство уже отвечает всем требованиям – План действий по членству становится ненужным.

«Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований», – сказала Кристина Квин.

Тэги: Украина, НАТО
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