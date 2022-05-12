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13:45 16 Мая 2022 1535 Комментарии
Задрожали стены в домах: ВСУ нанесли удар по вражеской технике в оккупированном Токмаке. Фото
В оккупированном Токмаке прогремели взрывы в месте скопления техники российских войск, после чего в небо поднялся большой столб темного дыма.
По словам жителей, громыхнуло очень сильно
О мощном взрыве сообщили местные жители в чате Токмак Молочанск.
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По их словам, рвануло так, что в домах задрожали стены. Взрывы прогремели около 13:00.
Официальной информации ни о прилете от украинских защитников, ни о неудачно выброшенном окурке с последующей детонацией, пока нет.
Тэги: Запорожье, Токмак
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