Задрожали стены в домах: ВСУ нанесли удар по вражеской технике в оккупированном Токмаке. Фото

В оккупированном Токмаке прогремели взрывы в месте скопления техники российских войск, после чего в небо поднялся большой столб темного дыма.

По словам жителей, громыхнуло очень сильно



О мощном взрыве сообщили местные жители в чате Токмак Молочанск.

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По их словам, рвануло так, что в домах задрожали стены. Взрывы прогремели около 13:00.

Официальной информации ни о прилете от украинских защитников, ни о неудачно выброшенном окурке с последующей детонацией, пока нет.

Тэги: Запорожье, Токмак