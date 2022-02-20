Что, если Украине победит: на Западе появился новый страх

За последнюю неделю Россия столкнулась с головокружительной серией неудач в своей войне с Украиной, что все больше подтверждает возможность Киева победить и сделать Москву более непредсказуемой и нестабильной.

На Западе признали, что победа Украины очень вероятна



Об этом рассуждает издание Politico.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Среди очевидных неудач, постигших Россию в последнее время, перечислены следующие:

Швеция и Финляндия быстро вступают в НАТО, а это означает, что Россия скоро разделит 810-мильную границу с альянсом.

Украинские войска вытеснили русских с окраин Харькова, второго по величине города Украины, и теперь приближаются к российской границе.

Россия понесла «катастрофические» потери во время неудачной переправы через Северский Донец 11 мая, продемонстрировав «военную некомпетентность”.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российское наступление на востоке Донбасса «потеряло импульс и значительно отстает от графика». Британцы также утверждали, что Путин потерял треть войск, которые он отправил в Украину с начала февральского вторжения.

В воскресенье Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО, подытожил последствия этих событий: «Украина может выиграть эту войну».

И именно в этом заключается проблема, по мнению западных чиновников и аналитиков, которые опасаются последствий того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал «унижением» России.

После нескольких недель, потраченных на беспокойство по поводу того, что произойдет, если Россия раздавит Украину, западноевропейские лидеры теперь обеспокоены тем, что может произойти, если Украина действительно победит.

Одна из больших проблем заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделав ее еще более непредсказуемой и лишив шансов на нормализацию энергетических связей. Вот почему некоторые западноевропейские столицы спокойно выступают за «спасительное» урегулирование конфликта, даже если это будет стоить Украине части территории.

Лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о прекращении огня и мирное соглашение именно в тот момент, когда Украина переломила ситуацию в войне.

Издание отметило, что их страх перед победой диссонирует с администрацией Байдена, которая в последние недели говорила о том, как Украина, по словам министра обороны Ллойда Остина, «может победить».

Кроме того, как отметил Росс Дуэт из NYT, возможность успешного продвижения Украины сделает ядерную эскалацию «гораздо более вероятной».

«Мы знаем, что российская военная доктрина предусматривает использование тактического ядерного оружия в обороне, чтобы переломить ситуацию в проигранной войне. Следует предположить, что Путин и его окружение расценивают полное поражение в Украине как угрожающий режиму сценарий.

Объедините эти реалии с миром, где русские внезапно разгромлены, их территориальные завоевания испаряются, и вы получите самую ядерную военную ситуацию со времен нашей морской блокады Кубы в 1962 году», – написал Дуэт.

Тэги: Украина, Россия