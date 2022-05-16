Минобороны РФ заявило о начале вывоза раненых с “Азовстали” на территорию “ДНР”
Минобороны России сообщило, что якобы с заблокированными на «Азовстали» в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых.
Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.
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Также введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят на подконтрольную “ДНР” территорию в больницу в Новоазовск.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», – сообщили в Минобороны.
Ранее так называемый командир террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о начале эвакуации раненых украинцев.
«Эвакуация раненых началась, есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки», — написал он.