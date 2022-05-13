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16:34 16 Мая 2022 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Оккупанты мощно обстреляли Черниговскую область

Российские войска 16 мая второй раз за день обстреляли с территории РФ населенные пункты в Черниговской области.

Оккупанты несколько раз обстреляли села на Черниговщине

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Север». Потерь среди военных в результате обстрелов нет.

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«Около 12:00 с территории Российской Федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 было зафиксировано около трех десятков взрывов», – сказано в сообщении.

Ранее, с утра, по Николаевке враги выпустили два десятка снарядов.

Также военные сообщили, что оккупанты из минометов ударили по району населенного пункта Гремяч.

«Примерно в 12:20 со стороны России зафиксировали 7 взрывов («приходов») в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет», – констатировали в ОК «Север».

Там также подчеркнули, что в результате вражеского обстрела потерь среди личного состава нет.

Тэги: Чернигов
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