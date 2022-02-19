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18:23 16 Мая 2022 180 Комментарии
Шуфрич покинул Украину: стало известно куда и зачем
Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины.
Шуфрич выехал в Венгрию к своим детям
Об сообщило издание Молодий Буковнець со ссылкой на главу Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время пресс-конференции.
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Чиновник не стал сообщать подробностей, лишь отметил, что располагает информацией о том, что Шуфрич пересек границу через КПП Порубное.
Осачук также добавил, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.
По информации Бабель из источника в бывшей фракции ОПЗЖ, Шуфрич уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию, что позволяет закон.
Вернуться он должен к следующему пленарному заседанию Верховной Рады.
Тэги: Нестор Шуфрич
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