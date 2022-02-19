Шуфрич покинул Украину: стало известно куда и зачем

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины.

Шуфрич выехал в Венгрию к своим детям



Об сообщило издание Молодий Буковнець со ссылкой на главу Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время пресс-конференции.

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Чиновник не стал сообщать подробностей, лишь отметил, что располагает информацией о том, что Шуфрич пересек границу через КПП Порубное.

Осачук также добавил, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

По информации Бабель из источника в бывшей фракции ОПЗЖ, Шуфрич уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию, что позволяет закон.

Вернуться он должен к следующему пленарному заседанию Верховной Рады.

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