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18:23 16 Мая 2022 Просмотров 180   КомментариевКомментарии

Шуфрич покинул Украину: стало известно куда и зачем

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины.

Шуфрич выехал в Венгрию к своим детям

Об сообщило издание Молодий Буковнець со ссылкой на главу Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время пресс-конференции.

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Чиновник не стал сообщать подробностей, лишь отметил, что располагает информацией о том, что Шуфрич пересек границу через КПП Порубное.

Осачук также добавил, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

По информации Бабель из источника в бывшей фракции ОПЗЖ,  Шуфрич уехал на неделю к трем малолетним детям в Венгрию, что позволяет закон.

Вернуться он должен к следующему пленарному заседанию Верховной Рады.

Тэги: Нестор Шуфрич
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