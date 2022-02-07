США провели успешные испытания гиперзвукового оружия

ВВС США заявили, что провели успешное испытание гиперзвукового оружия, которое летело со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Ракета пролетела со скоростью, превысившей скорость звука в 5 раз



Об этом сообщило Reuters.

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Испытание было проведено в субботу, 14 мая, у побережья Южной Калифорнии, когда бомбардировщик B-52 выпустил ракеты быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW).

«После отделения от самолета ускоритель ARRW воспламенился и сгорел в течение ожидаемой продолжительности, достигнув гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука», — сказано в сообщении.

Соединенные Штаты не одиноки в разработке гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват.

Россия выпускала гиперзвуковые ракеты по целям в Украине, Китай также испытал гиперзвуковое оружие.

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