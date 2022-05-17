В Энергодаре и Херсоне оккупанты готовят псевдореферендумы, но пока не знают о чем

Из России захватчики получили указ начать подготовку проведения “референдума” на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей в течение нескольких месяцев.

На оккупированных территориях захватчики готовятся к референдуму



Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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По его словам, оккупанты намерены закрепится в Энергодаре и в других населенных пунктах.

«О чем этот референдум, ни пока не понимают, но они будут концентрироваться на создании «поля» для референдума», — сказал Денисенко.

Он также уточнил, что оккупанты расставляют своих наблюдателей, часто — представителей криминального мира, во многих населенных пунктах. Также нередки случаи, когда на должности ставятся любовницы и близкие родственники.

Тэги: херсон, энергодар