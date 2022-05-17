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17:45 17 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Перерывают Херсонщину траншеями: оккупанты готовятся к наступлению ВСУ со стороны Николаева

Российские войска, оккупировавшие часть Херсонской области, усиленно готовятся к контратаке ВСУ со стороны Николаева.

Оккупанты нарыли километры окопов

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что на юго-западе Украины российские войска почти месяц не могут похвастаться сколь-нибудь значимыми успехами, хотя в начале заявляли о планах отрезать от Украины черноморское побережье и пройти до непризнанного Приднестровья.

“Силы Путина были заблокированы усиленной обороной в Николаеве и отброшены к Херсону украинским контрнаступлением в марте”, – сказано в докладе.

По состоянию на май, россияне перешли от прощупывания украинской обороны с редкими атаками к глухой обороне с созданием системы фортификационных укреплений на захваченных участках Херсонской области.

По данным ISW, российские солдаты сейчас укрепляют оборонительные позиции, роя траншеи на десятки километров и строя бетонные сооружения в подконтрольных им южных районах Украины.

Тэги: Николаев, херсон
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