Украинцы смогут ежемесячно получать гуманитарные выплаты

Правительство расширило список граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тысяч грн.

Выплаты могут составлять 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно.



Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

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По его словам, ранее такие выплаты предусматривались только переселенцам внутри Украины из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

Теперь выплаты смогут получить и наши граждане с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории.

Заявку на получение помощи можно подать на сайте edopomoga.gov.ua, со временем такая возможность появится и в «Дие».

На сайте оставить заявку на помощь или предложить поддержать других в обеспечении продуктами питания, одеждой, лекарствами и т.д.

Ранее Власти писали, что украинские беженцы в Германии будут получать больше денег.

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