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06:56 18 Мая 2022 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

В Мелитополе партизаны ликвидировали высокопоставленных российских военных – ОВА

В Мелитополе партизаны ликвидировали двух российских военных высокого ранга.

Партизаны Мелитополя уничтожили двух оккупантов

Об этом 17 мая сообщило мелитопольское издание «РИА Мелитополь«.

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По его информации тела были обнаружены рано утром в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины.

На место происшествия приехали представители коллаборантов, «милиционеры» и казаки. После с места убийства были увезены два трупа в пластиковых пакетах.

«Есть информация, что «народные мстители» помогли отправиться на тот свет двум рашистам высокого ранга. Оккупационная власть, понятное дело, ЧП замолчала. Пропагандистские СМИ Путина как в рот воды набрали», – сказано в материале.

Позднее в Запорожской областной военной администрации подтвердили факт уничтожения российских военных.

“Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан”, – сказано в сообщении.

Тэги: мелитополь, Партизаны
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