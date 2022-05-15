В Мелитополе партизаны ликвидировали высокопоставленных российских военных – ОВА
В Мелитополе партизаны ликвидировали двух российских военных высокого ранга.
Об этом 17 мая сообщило мелитопольское издание «РИА Мелитополь«.
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По его информации тела были обнаружены рано утром в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины.
На место происшествия приехали представители коллаборантов, «милиционеры» и казаки. После с места убийства были увезены два трупа в пластиковых пакетах.
«Есть информация, что «народные мстители» помогли отправиться на тот свет двум рашистам высокого ранга. Оккупационная власть, понятное дело, ЧП замолчала. Пропагандистские СМИ Путина как в рот воды набрали», – сказано в материале.
Позднее в Запорожской областной военной администрации подтвердили факт уничтожения российских военных.
“Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан”, – сказано в сообщении.