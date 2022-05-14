Россияне боятся форсировать Северский Донец: план разрабатывает лично Путин
После многочисленных неудач в форсировании реки Северский Донец под Белогоровкой на Луганщине российские оккупанты прекратили попытки.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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“Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что Путлер лично разрабатывает план, как это можно осуществить”, – написал Гайдай в Telegram.
По его словам, российские военные отказываются идти в Белогоровку, поскольку понимают, что их там ждет только смерть.
“ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от «дороги жизни», – констатировал Гайдай.
Он также добавил, что россияне сосредоточились исключительно на Луганщине.
“Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие”, – заключил глава ОВА.
Как сообщали Власти, за четыре дня на переправе через реку Северский Донец в районе Белогоровки были уничтожены или брошены 73 единицы российской военной техники.