Как оборона Мариуполя подорвала мощь России и сорвала планы Кремля

Несмотря на отчаянные попытки России взять окруженный Мариуполь на протяжении более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом.

Защитники Мариуполя сорвали планы Путина



Об этом рассказали в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Сопротивление Мариуполя сорвало первые попытки России захватить ключевой город и привело к дорогостоящим потерям личного состава.

По данным британской разведки, пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, такие как тысячи боевиков Кадырова.

Эти силы состоят из отдельных добровольцев и подразделений Росгвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чечни Рамазана Кадырова.

“Кадыров осуществляет личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе”, – сказано в докладе Минобороны.

Также там подчеркнули, что боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разобщенности командования.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь