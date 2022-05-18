Как оборона Мариуполя подорвала мощь России и сорвала планы Кремля
Несмотря на отчаянные попытки России взять окруженный Мариуполь на протяжении более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом.
Об этом рассказали в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
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Сопротивление Мариуполя сорвало первые попытки России захватить ключевой город и привело к дорогостоящим потерям личного состава.
По данным британской разведки, пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, такие как тысячи боевиков Кадырова.
Эти силы состоят из отдельных добровольцев и подразделений Росгвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чечни Рамазана Кадырова.
“Кадыров осуществляет личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе”, – сказано в докладе Минобороны.
Также там подчеркнули, что боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разобщенности командования.