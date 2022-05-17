Россияне из “Градов” с территории РФ обстреляли село на Сумщине. Фото

Ночью 18 мая российские войска обстреляли из реактивной артиллерии село в Сумской области

Обстрел произошел ночью



Об этом сообщили в МВД Украины. Стреляли из “Градов” со стороны российского населенного пункта Понуры.

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Враг произвел около десятка выстрелов.

В результате обстрела повреждено частное жилище в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной общины.

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