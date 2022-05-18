Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку
Минобороны РФ опубликовало видео выхода украинских защитников из “Азовстали”, а агентство Reuters показало прибытие колонны с нашими бойцами в “фильтрационный лагерь” в оккупированную Еленовку.
На кадрах первого ролика видно,как колонна украинских военных с вещами вышла по направлению к месту ее встречи россиянами.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Оккупанты проверяли все вещи наших бойцов, проводили личный осмотр.
Также видно, что многие украинские военные имеют ранения.
Характерно, что защитники и защитницы Мариуполя не ведут себя как люди, сдающиеся в плен.
Агентство Reuters опубликовало кадры приезда автобусов с нашими военными предположительно на территорию “фильтарционного лагеря” в подконтрольной “ДНР” Еленовке.
Очевидно, здесь они будут ждать начала процедуры обмена на российских военнопленных.