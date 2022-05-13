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12:58 18 Мая 2022 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын устроил разнос в Политбюро из-за COVID-19 и лично проверил аптеки

Политбюро ЦК Трудовой партии Северной Кореи 15 мая провело экстренное совещание по поводу противоэпидемических мер, связанных со стремительно распространяющимся коронавирусом.

Ким Чен Ын лично "ускорил снабжение аптек лекарствами"

Об этом сообщили северокорейские государственные СМИ.

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Там отметили, что у лидера страны вызвало беспокойство масштабное распространение “лихорадки неизвестного происхождения”, которая за короткий срок скосила 350 тысяч человек.

“Несмотря на то, что Политбюро ЦК ТПК приказало выделить дополнительные медикаменты, до сих пор исполнительность не достигла нужного рвения”, – сказано в сообщении.

Ким Чен Ын объяснил несвоевременное снабжение аптек медикаментами тем, что  “исполнители без верного осознания не продвигают энергично эту работу, обманывая народ ложью о самоотверженном служении партии”.

После завершения совещания Ким Чен Ын посетил аптеки в Пхеньяне и лично ускорил положение снабжения медикаментами.

“Генеральный секретарь ТПК выразил надежду, что представители противоэпидемического командования будут глубоко осознавать важную миссию, возложенную партией, и смогут полностью истребить источники неизвестной лихорадки”, – отметили в материале.

Как сообщали Власти, Северная Корея официально признала пандемию COVID-19 у себя в стране и обнародовала статистику заболевших и умерших.

Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, covid-19
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