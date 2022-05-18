В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

В оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны подорвали бронепоезд российской армии, после чего в городе произошла перестрелка.

В результате взрыва повреждено желещнодорожное полотно



Обновлено в 13:48. Как сообщили источники Власти.нет, дистанционный подрыв бронепоезда был произведен в районе Мясокомбината. Поезд состоял из 10 вагонов.

Подрыв был осуществлен под вагоном с личным составом.

В результате взрыва перебиты два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10 цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе в районе здания бывшей райгосадминистрации и “зеленой” поликлиники, где размещена комендатура оккупантов, взорвали две гранаты и началась перестрелка.

Также были слышны автоматные очереди в районе прилегающей к этой территории ул.Шмидта. После этого возле штаба оккупантов перекрыли дороги.

Ориентировочно через час движение открыли. Сейчас там дежурят солдаты.

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