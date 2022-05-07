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13:39 18 Мая 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Впервые за 30 лет правительство Франции возглавила женщина: что известно об Элизабет Борн

В понедельник, 16 мая, президент Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра Франции Элизабет Борн и поручил ей сформировать новое правительство.

Элизабет Борн стала новым премьером Франции

Об этом  сообщило Euronews.

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Элизабет Борн 61 год. За её плечами два лучших инженерных ВУЗа Франции и мира: Политехническая школа и Национальная школа мостов и дорог.

На посту главы кабинета Борн сменила Жана Кастекса и стала второй в истории Франции премьер-министром женщиной.

Первой была Эдит Крессон, занимавшая эту должность 11 месяцев: с мая 1991 года по апрель 1992 во время второго семилетнего президентского срока срока Франсуа Миттерана.

Борн была министром труда, а до этого возглавляла министерство транспорта, была министром экологии, устойчивого развития, и жилищного строительства, префектом региона Пуату-Шарант.

В 2017 году она вступила в партию Макрона «Вперед, республика!».

Тэги: Франция, Элизабет Борн
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