Впервые за 30 лет правительство Франции возглавила женщина: что известно об Элизабет Борн
В понедельник, 16 мая, президент Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра Франции Элизабет Борн и поручил ей сформировать новое правительство.
Об этом сообщило Euronews.
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Элизабет Борн 61 год. За её плечами два лучших инженерных ВУЗа Франции и мира: Политехническая школа и Национальная школа мостов и дорог.
На посту главы кабинета Борн сменила Жана Кастекса и стала второй в истории Франции премьер-министром женщиной.
Первой была Эдит Крессон, занимавшая эту должность 11 месяцев: с мая 1991 года по апрель 1992 во время второго семилетнего президентского срока срока Франсуа Миттерана.
Борн была министром труда, а до этого возглавляла министерство транспорта, была министром экологии, устойчивого развития, и жилищного строительства, префектом региона Пуату-Шарант.
В 2017 году она вступила в партию Макрона «Вперед, республика!».