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Главная » Мир » Общество
16:53 18 Мая 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

Экс-канцлера Германии Шредера лишили должности и финансирования из-за дружбы с Путиным

Финансируемый государством офис Герхарда Шредера будет закрыт, а оставшийся персонал перераспределен из-за отказа экс-канцлера дистанцироваться от президента России Владимира Путина.

Ihtlth по-прежнему называет Путина близким другом

Об этом сообщило Reuters.

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Для всех лидеров Германии принято получать финансируемую государством должность, когда они покидают правительство, но три партии, которые составляют правящую коалицию нынешнего канцлера Олафа Шольца, согласовали парламентское предложение о закрытии офиса Шредера.

Они приняли решение после отказа Шредера осудить Путина, которого он по-прежнему называет близким личным другом, несмотря на вторжение России в Украину.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что немыслимо, чтобы «бывший канцлер, который сейчас открыто занимается лоббированием преступного правления Владимира Путина, все еще получил должность от налогоплательщиков».

Немецкие СМИ сообщили, что 78-летний Шредер зарабатывает суммы на должностях в российских государственных энергетических компаниях, которые превышаю 400 000 евро, выделяемые немецким государством на его офис.

«Бюджетный комитет отмечает, что бывший канцлер Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его прежней должности», — сказано в совместном предложении сторон.

Этот шаг не повлияет на пенсию в размере 7000 евро в месяц, которую получает экс-канцлер.

Тэги: Германия, Герхард Шредер
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