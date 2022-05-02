Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, предусматривающий введение эмбарго на нефть из РФ, пока заблокирован.

Джентилони высказал надежду на перспективы введения санкционного пакета



Об этом в эфире канала Rai News 24 сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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При этом он выразил надежду, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», – сказал Джентилони.

Напомним, что введение эмбарго на российскую нефть отказалась поддержать Венгрия.

Тэги: Россия, санкции, Евросоюз