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18:47 18 Мая 2022 1 Комментарии
Это будет сюрприз: Захарова пообещала Финляндии военные меры за решение по НАТО
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет «сюрпризом», причём меры будут военными
Захарова озвучила военные угрозы Финляндии
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – сказала Захарова.
Тэги: НАТО, Финляндия, мария захарова
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