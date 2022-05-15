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Главная » Мир » Политика
18:47 18 Мая 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Это будет сюрприз: Захарова пообещала Финляндии военные меры за решение по НАТО

Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет «сюрпризом», причём меры будут военными

Захарова озвучила военные угрозы Финляндии

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – сказала Захарова.

Тэги: НАТО, Финляндия, мария захарова
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