НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
06:54 19 Мая 2022 Просмотров 247   КомментариевКомментарии

Губернатор Курской области снова рассказал об очередных “обстрелах” со стороны Украины и “ответном огне”

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в последнее время больше рассказывает об “обстрелах” и “ответном огне”, чем о насущных проблемах и достижениях своего региона.

Старовойт в последнее время много сообщает об

В последнем сообщении в Telegram чиновник заявил об “очередном обстреле” Тёткино и третьем – Алексеевки.

“Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать”, – написал Старовойт.

Перед этим в среду Старовойт заявил, что «в который раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района».

Он уточнил, что «противник» целился по башне сотовой связи, которую недавно отремонтировали.

А также добавил, что российские пограничники и военные открывали «ответный огонь». Ущерба и пострадавших нет.

Еще ранее, 17 мая, Старовойт заявлял, что пограничная деревня Алексеевка была обстреляна из «крупнокалиберного оружия», а сахарный завод в Теткино – из минометов.

Тэги: Россия, Курск
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.05.2022 07:44
В Курской области сообщил о первом погибшем от «обстрелов» из Украины
ТОР
05.05.2022 15:28
В российском Курске снова масштабный пожар: часть города в густом дыму. Фото и видео
ТОР
23.03.2020 19:44
Ранее оправданного насильника несовершеннолетней приговорили к 10 годам тюрьмы
blog comments powered by Disqus
Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

09:35 Украина

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

09:24 Мир

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

06:38 Украина

Зеленский на открытии Каннского фестиваля процитировал Чаплина и поднял зал на ноги

06:09 Мир

Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

23:28 Мир

Украинские пограничники мощно накрыли понтонную переправу россиян вместе с танками и пехотой. Видео

11:25 Украина

В России пылает химзавод под Новосибирском: причина пожара неизвестна. Видео

10:31 Мир