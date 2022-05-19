Губернатор Курской области снова рассказал об очередных “обстрелах” со стороны Украины и “ответном огне”

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в последнее время больше рассказывает об “обстрелах” и “ответном огне”, чем о насущных проблемах и достижениях своего региона.

Старовойт в последнее время много сообщает об



В последнем сообщении в Telegram чиновник заявил об “очередном обстреле” Тёткино и третьем – Алексеевки.

“Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать”, – написал Старовойт.

Перед этим в среду Старовойт заявил, что «в который раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района».

Он уточнил, что «противник» целился по башне сотовой связи, которую недавно отремонтировали.

А также добавил, что российские пограничники и военные открывали «ответный огонь». Ущерба и пострадавших нет.

Еще ранее, 17 мая, Старовойт заявлял, что пограничная деревня Алексеевка была обстреляна из «крупнокалиберного оружия», а сахарный завод в Теткино – из минометов.

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