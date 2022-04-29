Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Днепропетровщину

За ночь 19 мая российские войска пять раз обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине.

В результате обстрелов разрушены дома



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Эту ночь он назвал неспокойной.

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“Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из «Градов» и «Ураганов» по Великой Костромке. Людей не задело”, – отметил Резниченко.

При этом он добавил, что есть поврежденные и разрушенные дома.

Село частично осталось без света и газа.

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