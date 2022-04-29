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07:49 19 Мая 2022 72 Комментарии
Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Днепропетровщину
За ночь 19 мая российские войска пять раз обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине.
В результате обстрелов разрушены дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Эту ночь он назвал неспокойной.
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“Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из «Градов» и «Ураганов» по Великой Костромке. Людей не задело”, – отметил Резниченко.
При этом он добавил, что есть поврежденные и разрушенные дома.
Село частично осталось без света и газа.
Тэги: днепр
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