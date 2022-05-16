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Главная » Мир » Экономика
08:51 19 Мая 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Путин приказал уничтожать сельхозинфраструктуру в Украине, чтобы спровоцировать мировой кризис – Daily Telegraph

Президент России Владимир Путин приказывал своим военным намеренно уничтожать запасы зерна и сельскохозяйственного оборудования в Украине, чтобы создать мировой дефицит.

Российские военные уничтожают украинские сельхоз объекты

Об этом сообщило издание  Daily Telegraph.

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Цитируя неназванных западных чиновников, ведущая статья Telegraph в четверг утром рассказывает о том, что российские военные нацелились на «элеваторы, хранилища и другую инфраструктуру производства продуктов питания в таких городах, как Херсон, Луганск и Донецк».

«Россия усугубила ранее существовавшую плохую ситуацию и создала серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности посредством преднамеренной политики уничтожения глобального продовольственного снабжения», – сказано в материале.

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности среди западных лидеров по поводу влияния войны на повышение цен на сырьевые товары, а теперь и критического дефицита, вызванного блокадой Россией портов в Украине, которая является крупным экспортером зерна.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что продовольственный кризис «может длиться годами», и Всемирный банк настолько обеспокоен, что выделил еще 12 миллиардов долларов на облегчение дефицита.

Тэги: Украина
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