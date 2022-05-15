У Зеленского назвали условие прекращения огня со стороны Украины

Прекращение огня в Украине невозможно без тотального вывода российских войск с территории нашего государства.

Подоляк назвал условие мира с Россией



Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый «Минск» и возвращение войны через несколько лет”, – пояснил он.

Также Подоляк добавил, что пока Россия не готова полностью освободить украинские земли, единственной переговорной платформой Украины остаются оружие, санкции и деньги.

Тэги: Михаил Подоляк