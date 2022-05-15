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10:40 19 Мая 2022 Просмотров 211   КомментариевКомментарии

У Зеленского назвали условие прекращения огня со стороны Украины

Прекращение огня в Украине невозможно без тотального вывода российских войск с территории нашего государства.

Подоляк назвал условие мира с Россией

Об этом заявил в  Twitter советник главы Офиса президента Михаила Подоляка.

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«Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый «Минск» и возвращение войны через несколько лет”, – пояснил он.

Также Подоляк добавил, что пока Россия не готова полностью освободить украинские земли, единственной переговорной платформой Украины остаются оружие, санкции и деньги.

Тэги: Михаил Подоляк
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