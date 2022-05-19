Россия заявила о 1730 украинских военных, вышедших из “Азовстали”

Министерство обороны РФ заявило, что в общей сложности 1 730 украинских военных вышли из «Азовстали» в Мариуполе.

Минобороны РФ озвучило новые данные по вышедшим из Азовстали украинским защитникам



Такую цифру озвучили на утреннем брифинге 19 мая.

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Это включает в себя еще 771 человека, которые якобы сдались, по словам оккупантов, за последние 24 часа. 80 человек были ранены.

Министерство обороны России также заявило, что «нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медицинских учреждениях» в Новоазовске и Донецке.

Международный комитет Красного Креста заявил, что в настоящее время он зарегистрировал «сотни» украинских военнопленных, которые покинули металлургический завод «Азовсталь» на этой неделе.