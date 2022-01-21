Суд над российским военным-убийцей продолжился в Киеве

Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении российского военного Вадима Шишимарина, который убил мирного жителя Сумщины.

Шишимарин признал свою вину



Об этом сообщило CNN. Рассмотрение перенесли в более просторный зал, поскольку предыдущий не мог вместить около 150 журналистов, которые хотели освещать процесс.

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Суд над Шишимариным является первым украинским судебным процессом по военным преступлениям с начала российского вторжения.

21-летний солдат признал себя «полностью» виновным в стрельбе по безоружному 62-летнему гражданскому лицу в Сумской области Украины на четвертый день войны, и ему грозит пожизненное заключение.

В четверг трое судей заслушают показания Шишимарина, а также вдовы жертвы.

Обвинение вызовет еще двух свидетелей, в том числе второго российского солдата, который находился в той же машине, что и Шишимарин, когда он выстрелил из своего автомата Калашникова.

Адвокат Шишимарина Владимир Овсянников сказал CNN, что он поднимет вопрос о том, добровольно ли военнопленный, вызванный в качестве свидетеля, дает свои показания.

Овсянников сказал, что приветствует возможность предоставить более полную картину конкретных событий 28 февраля.

Кремль заявил в среду, что у него нет информации об этом деле.

Тэги: Киев, суд, Вадим Шишимарин