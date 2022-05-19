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13:59 19 Мая 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Жителей “обстрелянного Украиной” поселка под Курском попросили эвакуироваться

Жителям приграничного поселка Теткино Курской области, где 19 мая зафиксировали “обстрел” со стороны Украины, предложили временно уехать.

Жителей Теткино просят выехать из поселка

Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

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Он пообещал выехавшим из населенного пункта гражданам размещение в комфортных условиях.

По словам губернатора, некоторые жители уже согласились.

Как сообщали Власти, губернатор Курской области, специализирующийся в последнее время на сообщениях об “обстрелах” русских деревень из Украины, сообщил о первом погибшем – водителе спиртзавода в поселке Теткино.

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