Зеленский и Джонсон поговорили о войне, оружии, пшенице и топливе
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщались по телефону и продуктивно обсудили ряд важных вопросов.
Как сообщила пресс-служба британского правительства, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на Донбассе, борьбе за освобождение Украины и противодействии российской дезинформации.
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Также собеседники договорились активизировать работу с иностранными партнерами, среди которых США, Франция и Германия, для обеспечения «долгосрочной архитектуры безопасности» Украины.
«Премьер-министр подчеркнул свое немеркнущее восхищение отважными защитниками Мариуполя и призвал Россию с достоинством и уважением относиться к военнопленным», — сказано в сообщении.
Джонсон также пообещал Зеленскому, что дополнительная военная помощь Украине будет включать дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.
В свою очередь, украинский президент в Twitter добавил, что в ходе разговора обсуждался ход боевых действий на фронте и операция по спасению военных с «Азовстали».
“Обсудили оборонное обеспечение, способы экспорта сельхозпродукции из Украины и импорта топлива в Украину”, – сообщил Зеленский.