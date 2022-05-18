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17:29 19 Мая 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Зеленский и Джонсон поговорили о войне, оружии, пшенице и топливе

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщались по телефону и продуктивно обсудили ряд важных вопросов.

Джонсон и Зеленский обсудили поставки оружия и импорт топлива

Как сообщила пресс-служба британского правительства, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на Донбассе, борьбе за освобождение Украины и противодействии российской дезинформации.

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Также собеседники договорились активизировать работу с иностранными партнерами, среди которых США, Франция и Германия, для обеспечения «долгосрочной архитектуры безопасности» Украины.

«Премьер-министр подчеркнул свое немеркнущее восхищение отважными защитниками Мариуполя и призвал Россию с достоинством и уважением относиться к военнопленным», — сказано в сообщении.

Джонсон также пообещал Зеленскому, что дополнительная военная помощь Украине будет включать дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.

В свою очередь, украинский президент в Twitter добавил, что в ходе разговора обсуждался ход боевых действий на фронте и операция по спасению военных с «Азовстали».

“Обсудили оборонное обеспечение, способы экспорта сельхозпродукции из Украины и импорта топлива в Украину”, – сообщил Зеленский.

Тэги: Владимир Зеленский, борис джонсон
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