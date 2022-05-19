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Главная » Мир » Политика
18:06 19 Мая 2022 Просмотров 464   КомментариевКомментарии

Россия заявила о готовности вернуться к переговорам с Украиной

Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, если готовность к этому выразит Киев.

В России настаивают, что переговоры на паузу поставила Украина

Как сообщило Интерфакс, об этом заявил в четверг замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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По его словам, переговорный процесс прервали не Россия, его на паузу поставила украинская сторона.

“Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать», – сказал Руденко.

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